Дочь Примадонны: Лиза Галкина в костюме цвета марсала и белых сапожках предстала на памятном фото

Певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным накануне отметили очередную годовщину своей совместной жизни.

Главным итогом любви знаменитой пары стали их дети, близнецы Гарри и Лиза, которым в сентябре этого года исполнилось по восемь лет.

Наследников Аллы Пугачевой и Максима Галкина обожают все без исключения поклонники звездной пары.

Пользователи соцсети всегда с нетерпением ждут появления в микроблоге Максима Галкина новых фото и видео с участием Гарри и Лизы.

Каждая зарисовка из жизни наследников именитого семейства в замке деревни Грязь или за его пределами становится настоящим событием для фанатов Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Позитивно реагируют поклонники и на появление снимков Гарри и Лизы в фанатских аккаунтах. На этот раз в одном из них разместили снимок Лизы Галкиной, который, вероятно, был сделан в развлекательном центре.

Дочь Примадонны на нем со счастливой и при этом озорной улыбкой возлежит в сухом бассейне, наполненном разноцветными шариками.

Облачена Лиза Галкина в красивый костюм цвета марсала и модные белые сапожки на рифленой подошве.

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