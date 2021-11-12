«Маму Аллу салатиком угостили?»: дети Пугачевой и Галкина Гарри и Лиза устроили кулинарный баттл на кухне замка

Лиза и Гарри Галкины состязались в приготовлении салатов из свежих овощей и зелени. У кого вкуснее, оценивал звездный отец Максим Галкин.

Известная певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин растят своих детей-близнецов Гарри и Лизу отнюдь не белоручками.

Восьмилетние Гарри и Лиза многое умеют делать по дому, что не раз демонстрировал с своих видеороликах Максим Галкин.

больше по теме Лаванда с горчицей: сын Пугачевой и Галкина в домашней одежде растительных оттенков собрал конструктор в замке Наследник Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри проявил незаурядное усердие и усидчивость.

Наследники звездной пары умеют даже готовить. И точно сумеют обойтись без посторонней помощи, если, например, захотят поесть салатиков.

Максим Галкин поделился в микроблоге кадрами, которые снял на кухне замка. Гарри и Лиза приняли участие в кулинарном состязании, которое для них устроил звездный папа. Условие было одно — в салат нужно добавить томаты «черри».

«У тебя какой будет салат?» — поинтересовался Максим Галкин у Лизы. «Макароны и соус «Песто», — ответила она отцу. «Гарри, а у тебя?» — спросил Галкин сына. «У меня лук, лимон, руккола и оливковое масло», — перечислил Гарри ингредиенты.

Когда все было готово, Максим Галкин снял пробу и пришел к выводу, что его дети готовят гениально.

В Сети пришли в восторг, увидев эти прекрасные кадры. Единственный вопрос поклонников, где же в этот момент была мама семейства, Алла Борисовна Пугачева.

«Какие прелестные дети. Но где же Алла?», «Чудесные кадры. А маме Алле дали попробовать салатиков?», «Маму Аллу салатиком угостили?» — переживают поклонники.

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