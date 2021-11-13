«С точеной фигуркой»: Игорь Крутой показал внучку Машу, увлекающуюся бальными танцами

Музыкальный композитор Игорь Крутой поделился на личной странице в Instagram записью с внучкой Машей. Девочка в черном платье с белыми носочками и туфельками танцевала на совревнованиях по бальным танцам.

Отметим, что у Крутого большая семья. Маэстро сильно любит своих родственников и часто хвалит их достижения на публике.

Недавно Игорь Яковлевич показал, как выросла его внучка Маша. Девочка с партнером по бальным танцам мастерски двигалась по паркету на соревнованиях.

Крутой отметил, что малышка влюблена в танец и отлично чувствует свое тело в нем.

больше по теме Прильнула к отцу с поцелуем: Игорь Крутой поделился нежными кадрами с дочкой Сашей во время отдыха в Израиле Семья известного композитора Игоря Крутого провела несколько дней на Земле обетованной.

«Как давно в нашем салоне не было моей Машеньки… Какая же она пропорциональная, с точеной фигуркой, ровной спинкой, влюбленная в танец, музыку и теннис, обожающая всю свою семью, а особенно — Аллу… Для меня тоже огромное счастье быть родственником (и достаточно близким) Машеньки! Горжусь!!!», – заявил Крутой.

Напомним, ранее Игорь Крутой повеселился на семейном празднике с внебрачным сыном Яковом. О существовании наследника композитор узнал несколько лет назад.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.