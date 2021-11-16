«Купить и носить»: Хромченко показала юбку-украшение, которую можно носить поверх лосин и легинсов

Фэшн-эксперт прописала ее модницам, которые не мыслят свою жизнь без брюк.

На программу «Модный приговор» мама привела дочь. По ее мнению, 25-летняя Елизавета слишком увлеклась мальчишеским стилем и совсем забыла о платьях и юбках.

Но сама героиня чувствует себя в коже и брюках комфортно и не стремится прокачивать женственность. Стилисту передачи помогли девушке найти баланс между внутренними миром и внешностью. В итоге героиня на подиум вышла обновленная и преображенная: на ней красовалась необычная юбка миди из крупной бахромы.

На такую вещь Эвелина Хромченко обратила внимание сразу. Телеведущая уверена, что девушкам, которые, как и героиня шоу, не любят юбки и платья, такая вещь просто необходима.

«Я бы предложила нашей героине и другим девушкам, которые странно себя чувствуют в юбках, не доверяют юбкам, более уверенны в брюках, вот такого типа юбки прям вот купить и носить вместе с кожаными облегающими брюками, с лосинами, потому что эта юбка ощущается как украшение», — отметила стилист.

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