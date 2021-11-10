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Чем больше размер, тем выше возраст: Хромченко показала вещи, которые не просто полнят, но и старят

На «Модный приговор» пришла стройная героиня, которую переодели в оверсайз.

Чем больше размер, тем выше возраст: Хромченко показала вещи, которые не просто полнят, но и старят
Эвелина Хромченко. Кадр из программы "Модный приговор" / Первый канал

На «Модный приговор» муж привел жену. Ему кажется ее увлечение мини-юбками уж слишком легкомысленным в ее возрасте. Сама женщина считает, что так она выглядит моложе. Ведь свой возраст блондинка тщательно скрывает.

Народные стилисты переодели Ольгу в пастельные тона и подобрали фактуру оверсайз из плотной ткани. Эвелина Хромченко заметила, что в цветовой гамме аутфит выдержан идеально. Чего не скажешь про размер.

Ольга, героиня. Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал

Объемные вещи сыграли со стройной героиней злую шутку – прибавил возраста.  И ведущая констатировала этот факт, предостерегая модниц от ошибок в выборе «тяжелых» нарядов.

Ольга, героиня. Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал

«Сами по себе вещи имеют слишком тяжелую фактуру. Дело здесь даже не в возрастной истории, здесь дело в тяжеловесности и объеме, которого на самом деле у нашей героини нет. Этот костюм прибавил ей размера, а вместе с ним, естественно, и возраста.

Каждый раз, когда мы сталкиваемся с необходимостью увеличить размер, мы сталкиваемся с необходимостью нивелировать возраст.

Чем больше размер, тем сильнее возрастная составляющая, тем активнее мы ее должны нивелировать. Об этом прекрасно знают все молоденькие девчонки размера plus size», — объяснила опасность Хромченко.

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