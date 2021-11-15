«Она убила гражданского мужа»: Никоненко рассказал о последних годах жизни Малявиной

По словам актера, его коллега перед смертью потеряла зрение.

Актер Сергей Никоненко в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о последних годах жизни актрисы Валентины Малявиной, известной по фильму «Иваново детство».

«Нам ее бывший муж Александр Збруев рассказал о ее смерти. Она жила в последние годы в доме престарелых. Проплачивали ее проживание родственники той женщины, с которой она сидела в тюрьме. Ранее доказали, что она убила гражданского мужа». Сергей Никоненко

Как отметил Никоненко, Валентина Малявина перед смертью потеряла зрение.

«Был сильный удар. Этот удар нанес как раз актер Станислав Жданько, ее гражданский муж, которого позже она убила», — заявил Сергей Никоненко.

Напомним, что Валентина Малявина ушла из жизни в конце октября. Новость о ее смерти стала известна только на днях.

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