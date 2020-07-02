Ослепшая звезда советского кино Валентина Малявина доживает свои дни в доме ветеранов

Актер Александр Зайцев рассказал, как сегодня живет звезда советского кино 79-летняя Валентина Малявина, бывшая жена Александра Збруева. Отметим, что женщина еще в 2001 году полностью ослепла. Сейчас она находится в доме-пансионате для ветеранов науки РАН. Коллеги и друзья не могут к ней попасть.

Как отметил Зайцев, в начале двухтысячных годов он навещал Малявину, но затем их встречи прекратились. Причем случилось это не по его воле. Дело в том, что у Малявиной есть сестра Татьяна. Она заняла жесткую и ничем не объяснимую позицию: никого не подпускать к своей родственнице из ее друзей и коллег, сообщает «СтарХит».

«Таких же взглядов придерживается и медперсонал. Да, у Вали хорошие условия, но грустно смотреть на нее. Она как растение, дальше будет только хуже…» Александр Зайцев

Отметим, что Валентина Малявина в свое время сыграла в таких картинах, как «Король-олень», «Первое свидание», «Иваново детство». В последний раз она появлялась на экранах в далеком 2000 году в эпизоде в сериале «Редакция».