Сильно мучилась и умерла в забвении: скончалась звезда «Иванова детства» Валентина Малявина

Советская актриса Валентина Малявина умерла на 81-м году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Звезда фильмов «Иваново детство», «Подсолнух», «Король-олень», «Осенние соблазны» свой век доживала в спецлечебнице. У нее были сильные проблемы со здоровьем — в последние годы она совсем оглохла. Зрение она потеряла 20 лет назад, еще в 2001 году.

Валентина Малявина была одной из самых красивых актрис советского кино. В 17 лет красотка вышла замуж за Александра Збруева из-за того, что забеременела. Но семейный союз рухнул после того, как мать Малявиной настояла на аборте и насильно сделала его дочери. Муж тогда сильно избил молодую жену, она поклялась, что никогда не заведет детей.

Так оно и вышло. Несмотря на еще четыре брака за жизнь, Малявина так и не родила.

За свою карьеру Валентина Малявина снялась в нескольких десятках фильмов. Но умерла в забвении в доме престарелых. ее похоронили на Троекуровском кладбище.

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