«Рощина обожали, он влюбился в Корикову»: сын-священник Васильевой отрекся от своего ребенка

Недавно актриса Екатерина Васильева постриглась в монахини. Ее сын Дмитрий Рощин уже много лет назад стал священником. А когда он был еще студентом, то без памяти влюбился в однокурсницу Елену Корикову. Вот только звездная мама потенциальную невестку невзлюбила и не приняла. По слухам, именно она разрушила любовь Дмитрия и Елены.

Звезда «Бедной Насти» родила сына, которого назвала Арсением. Васильева не признала внука, а Рощин и вовсе не хочет ничего слышать о нем.

«Рощина на курсе обожали. Когда он влюбился в Корикову, стали жалеть. И особенно его маму Екатерину Васильеву. Я помню, как она звонила мне и говорила, что сын привел ее домой. Спрашивала, что делать», — рассказала в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ однокурсница Елены Кориковой, режиссер Наталья Пьянкова.

Добавим, Елена Корикова живет за границей и не распространяется о личной жизни. Известно только, что она состоит в отношениях с российским бизнесменом, который ранее занимал пост чиновника.

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