Живет для себя: куда пропала звезда «Бедной Насти» Елена Корикова

В Москве актриса была до пандемии, а затем перебралась в Европу.

В начале 2000-х Елена Корикова влюбила в себя миллионы телезрителей благодаря главной роли в сериале «Бедная Настя». Но после в списке очаровательной блондинки таких ярких ролей не было.

А последние три года она и вовсе не снималась в кино. В Москве актриса была до начала пандемии, после — уехала в Черногорию. Там у нее вилла и богатый мужчина.

Возлюбленный Кориковой когда-то был чиновником, но теперь тоже живет за границей. Он-то и обеспечил Елене беззаботную жизнь. В столичных ЗАГСах союз Кориковой не зарегистрирован, значит, она либо в гражданском браке, либо расписалась с возлюбленным за границей.

По словам знакомых, у Елены сейчас все в порядке, она не хочет публичности, живет для себя. С потерей востребованности артистка смирилась. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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