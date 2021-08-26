Звезда фильма «Чародеи» Екатерина Васильева сменила имя и стала монахиней

Звезда фильмов «Чародеи», «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Соломенная шляпка» и «Бумбараш» Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщил православный журнал «Фома».

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Фото актрисы в монашеском облачении обнародовала в своем Telegram-канале Мария Шукшина.

«Мои искренние поздравления!» — написала она в мессенджере.

Отметим, что Екатерине Васильевой уже 76 лет, постриг народная артистка приняла в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова Пустынь в Новой Москве. В монашестве Екатерина Сергеевна получила имя Василиса.

Отметим, что сын Екатерины Васильевой Дмитрий Рощин является священником Храма Святителя Николая на Трех Горах. Известно, что наследник звезды советского кино окончил ВГИК, женат на Любови Клыковой, дочери известного скульптора и общественного деятеля Вячеслава Клыкова. Они воспитывают семерых детей: Прасковью, Федора, Агафью, Серафима, Дмитрия, Афанасия и Ивана.

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