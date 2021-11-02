Папа привез на курорт: Эмина Агаларов нарядил подросшую дочку Афину в платье с рюшами

Эмин Агаларов является не только известным исполнителем, но и бизнесменом. Он первый вице-президент группы компаний Crocus Group. Не удивительно, что многие считают Эмина завидным холостяком.

Он длительное время был в браке со старшей дочкой президента Азербайджана Лейлой Алиевой. У них есть сыновья Али и Микаил, а также приемная дочка Амина. После развода они остались друзьями.

А в прошлом году Эмин объявил о расставании со второй женой Аленой Гавриловой. Они были вместе всего около двух лет. Причины разлада в отношениях певец не озвучил, но он часто видится с их дочкой Афиной.

Не так давно экс-жена артиста приехала в Италию. А вот Агаларов приглядывает за наследницей. На днях он привез ее на курорт. По всей видимости, они отдыхают в Дубае.

В соцсети Эмин поделился кадрами с наследницей. На фото он держит дочку, облаченную в яркое платье с рюшами и сандалии с цветочным принтом. Певец также заснял Афину на фоне пальм.

«Бесконечно», — написал он.

Поклонники восхитились трогательными фото. «Дочка для папы…. Это что-то волшебное», «С папой всегда надежно и хорошо», «Та любовь, что безгранична. Афина», «Красивая девочка!», «Какие же вы милые, Эмин! Растет папина радость папина принцесса», «Какая красотка выросла», «Какая уже большая Афиночка», «Да, класс! Хороший папа, приятно посмотреть! Лапочка маленькая», — прокомментировали пост подписчики.

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