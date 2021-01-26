Папина дочка: малышка Афина в полосатом боди и панамке позировала у Эмина в объятиях

Азербайджанский певец и бизнесмен Эмин Агаларов был дважды женат. В первом браке с Лейлой Алиевой у него родились близнецы Али и Микаил, которым уже по 12 лет. Позже артист усыновил девочку Амину. А от союза с Аленой Гавриловой звезда воспитывает дочку Афину, которой в этом году исполнится три годика.

Эмин обожает проводить время со своими детьми. Свободного ресурса у него не так много, но при любом его появлении он стремится воссоединиться с наследниками. Малышкой Афиной папа, кажется, надышаться не может. Сейчас он отдыхает с ней и ее матерью в Дубае, откуда делится трогательными снимками.

На новом фото, которое опубликовал Эмин, Афина в полосатом боди и панамке на голове позирует у папы в объятиях. Агаларов нежно держит подросшую дочурку двумя руками, прижимая к себе.

«Цветочек папин», «Милое фото», «счастье», «Дочка просто лапочка», «И слов никаких не нужно..», — отреагировали в комментариях поклонники.

Напомним, с матерью Афины Агаларов развелся в прошлом году.

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