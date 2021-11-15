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Мамина радость: Брухунова показала подросшего сынишку от Петросяна с любимой игрушкой

Малышу Вагану Петросяну исполнилось уже 1,8 года.

Мамина радость: Брухунова показала подросшего сынишку от Петросяна с любимой игрушкой
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом Петросяном. Фото: instagram.com/bruhunova/

Как быстро растут чужие дети, поклонники Евгения Петросяна смогли убедиться, увидев новое фото его маленького сынишки Вагана в Instagram жены сатирика, Татьяны Брухуновой. Мама опубликовала новое фото мальчика и сообщила немногословно и по делу: «1,8!».

На снимке мальчик сфотографирован со спины. Он увлечено шагает куда-то в другую комнату и при этом не выпускает из ручки свою любимую игрушку — большого медведя. Он держит плюшевого друга за ухо и почти волочет по полу.

Ваган Петросян. Фото: instagram.com/bruhunova/

«Почти совершеннолетие!», «Какое завораживающее фото… Открытка!», «Чудесное фото! Прелестный малыш!», «Расти умным, красивым, добрым, малышуля! На радость всем, кто тебя любит!», «Красавчик! Статный!», «Фото для картины, прелесть как быстро подрос — конечно папа млеет его видя, это ведь настоящий бальзам продлевают жизнь», — пишут в комментариях люди.

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