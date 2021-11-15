Мамина радость: Брухунова показала подросшего сынишку от Петросяна с любимой игрушкой

Как быстро растут чужие дети, поклонники Евгения Петросяна смогли убедиться, увидев новое фото его маленького сынишки Вагана в Instagram жены сатирика, Татьяны Брухуновой. Мама опубликовала новое фото мальчика и сообщила немногословно и по делу: «1,8!».

На снимке мальчик сфотографирован со спины. Он увлечено шагает куда-то в другую комнату и при этом не выпускает из ручки свою любимую игрушку — большого медведя. Он держит плюшевого друга за ухо и почти волочет по полу.

«Почти совершеннолетие!», «Какое завораживающее фото… Открытка!», «Чудесное фото! Прелестный малыш!», «Расти умным, красивым, добрым, малышуля! На радость всем, кто тебя любит!», «Красавчик! Статный!», «Фото для картины, прелесть как быстро подрос — конечно папа млеет его видя, это ведь настоящий бальзам продлевают жизнь», — пишут в комментариях люди.

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