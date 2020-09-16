«Ходило много домыслов»: Жорин объяснил, почему Петросян решил опубликовать снимок сына

Как отметил звездный адвокат, рождение ребенка для сатирика важнее имущественных дел.

Адвокат Сергей Жорин пояснил, почему его подзащитный в имущественном споре с бывшей женой юмористкой Еленой Степаненко Евгений Петросян решил опубликовать снимок сына в Instagram.

«Он это сделал потому, что вокруг рождения ребенка ходило много домыслов, слухов, сплетен, поэтому он решил раскрыть тему. Могу сказать, что такое событие поглотило его процентов на восемьдесят. Рождение сына для него гораздо важнее, чем дела имущественные». Сергей Жорин

Как заметил Жорин, Петросян много времени проводит с наследником. К примеру, гуляет с ним. Сейчас ребенку примерно полгода. По словам Жорина, Петросян получил мощный заряд энергии после рождения мальчика. Для него словно началась вторая жизнь. Юморист стал завсегдатаем фитнес-клубов, чего раньше за ним не наблюдалось.

Напомним, что Евгений Петросян впервые в соцсетях опубликовал снимок своего наследника – мальчика Вагана. При этом он заверил, что ребенка ему родила жена Татьяна Брухунова, сообщает «МК».