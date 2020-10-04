«Мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку»: Брухунова объяснила значение имени сына от Петросяна

В свой 75-летний юбилей Евгений Петросян представил публике маленького сына от пятой жены Татьяны Брухуновой. Малышу полгода от рождения, но родители тщательно скрывали его от посторонних и никак не комментировали слухи о его существовании.

Малыша назвали Ваганом, в честь отца Евгений Петросяна. И у себя на страничке в микроблоге Татьяна Брухунова объяснила, что же означает это имя в переводе с армянского.

«Переводится как «Щит» (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, — констатирует молодая мамочка. И добавляет: «Я мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку».

Многие подписчики Брухуновой уверены, что малыш – это копия внешности мамы. И при удобном случае поспешили это снова подтвердить: