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Прошлые так не могли: новая пассия Тимати показала, как умеет раздвигать ноги лежа на спине

Красавица Саша Дони не забыла о своих гимнастических навыках, а постоянно тренирует их.

Прошлые так не могли: новая пассия Тимати показала, как умеет раздвигать ноги лежа на спине
Тимати и Саша Дони. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Рэпер Тимати снова отметился на Мальдивах в обществе красавицы из Киева, 19-летней Саши Дони. Блондинка была рядом с музыкантом во время его серф-кэмпа, но на доску так и не встала, хоть подписчики и ждали этих ярких кадров.

Сейчас отпуск уже позади, новая пассия Тимати улетела домой в Киев и вернулась к своему привычному ритму жизни. Одним из главных в списке повседневных дел блондинки является растяжка. Красотка занималась гимнастикой с детства, поэтому навыки старается не растерять.

Саша Дони показала кусочек своей тренировки, как она, лежа на спине, раздвигает ноги в поперечном шпагате и собирает их обратно. И это упражнение у нее получается безупречно. Прошлые избранницы Тимати так не могли.

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