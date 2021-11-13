Фигура на зависть: новая пассия Тимати в черном монокини красиво прижалась массивными бедрами к скалам

Завершился у 19-летней киевлянки Саши Дони продолжительный отдых на Мальдивах с рэпером Тимати. Девушка терпеливо ждала избранника, пока тот занимался с поклонниками серфингом. И смогла припасти целую коллекцию ярких и завораживающих кадров на пляже.

Вспоминая о прекрасном отдыхе, Саша Дони запостила в микроблоге снимок на скалах. Красотка в черном монокини красиво расположилась на скалах, прижавшись к камням массивными дерами, и кокетливо закинула ножку на ножку.

Фигуре и длине ног блондинки позавидует любая модель. Красотка намного выше Тимати – ее рост 180 сантиметров, при этом весит она 60 килограммов. Еще одним достоинством новой пассии рэпера является гибкость и растяжка, как у Анастасии Волочковой.

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