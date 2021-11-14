Следы от купальника «светятся: Клава Кока в тесном корсете красиво сверкнула грудью

Певица отдохнула в Дубае и с новыми силами вернулась на сцену.

Певица Клава Кока едва нашла время в своем плотном графике на отпуск в Дубае. Но по окончании отдыха снова окунулась в водоворот дел. Подопечная лейбла Back Star не успела даже разобрать чемоданы – по прилете в Москву она сразу же поспешила на концерт.

Кока любит общаться с поклонниками онлайн, поэтому часто снимает видео в самые разные моменты своего концерта. И сейчас она вышла на связь с фолловерами из закулисья, чтобы сообщить, что вот-вот идет на сцену.

Красотка не стала показывать свой сценический образ целиком, но кое-что зрителям все-таки открылось. В частности, девушка позировала в утягивающем корсете, из которого виднелись следы дубайского загара и белые полушария груди, то есть те их части, которые были скрыты купальником.

«Даже непривычно видеть себя с макияжем», — заметила красотка, позируя на камеру.

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