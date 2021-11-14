Следы от купальника «светятся: Клава Кока в тесном корсете красиво сверкнула грудью

Певица Клава Кока едва нашла время в своем плотном графике на отпуск в Дубае. Но по окончании отдыха снова окунулась в водоворот дел. Подопечная лейбла Back Star не успела даже разобрать чемоданы – по прилете в Москву она сразу же поспешила на концерт.
Кока любит общаться с поклонниками онлайн, поэтому часто снимает видео в самые разные моменты своего концерта. И сейчас она вышла на связь с фолловерами из закулисья, чтобы сообщить, что вот-вот идет на сцену.
Красотка не стала показывать свой сценический образ целиком, но кое-что зрителям все-таки открылось. В частности, девушка позировала в утягивающем корсете, из которого виднелись следы дубайского загара и белые полушария груди, то есть те их части, которые были скрыты купальником.
«Даже непривычно видеть себя с макияжем», — заметила красотка, позируя на камеру.
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