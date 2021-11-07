«Что есть зубы, что нет. Дикция ни к черту!»: Сергей Соседов набросился на певца Шуру во время «Суперстар. Возвращение»

Певец Шура получил новый шанс на возрождение своей былой популярности у поклонников.

Вокалист и автор песен Шура стал участником второго сезона популярного проекта телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение».

В первом выпуске шоу, который вышел в эфир седьмого ноября, певец Шура исполнил песню собственного сочинения «Твори добро».

Ведущие проекта Лолита Милявская и Вадим Такменев рассказали, что во время репетиции Шура упал со сцены. Он выступал с синяком под глазом, тщательно замаскированным гримерами.

Но «надавить на жалость» не получилось. Член жюри проекта, музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Шуру за кашу во рту.

«У Саши что есть зубы, что нет зубов. Дикция ни к черту! Я половины слов не понял. Половина букв проглатывается, но 2-3 раза так можно сделать, но это перебор. И Маша Распутина тоже ничего не поняла», — сказал Сергей Соседов.

«Я у Сереги спрашиваю, на каком языке он поет?» — подтвердила член жюри Маша Распутина.

За певца Шуру заступилась Лера Кудрявцева, напомнив всем, что это фишка вокалиста.

«Я понимаю, но придумай другую фишку!» — сказал Соседов Шуре.

Тот смиренно пообещал исправиться уже к следующей программе «Суперстар. Возвращение».

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