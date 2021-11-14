«Маленькой и очень защищенной»: Айза Долматова почувствовала себя влюбленной

Блогер Айза Долматова намекнула на очередную влеблюенность. Знаменитость. признался, что наконец обрела внутренний покой и счастье.

Телеведущая разместила пост в своем микроблоге, где поделилась душевным преображением. Теперь Долматова стала доверять себе и некоторым окружающим. Кому именно, Айза не сказала. Однако стало понятно, что этот кто-то сильно поменял бывшую жену Гуфа.

«Не перестаю удивляться тому, как устроены человеческие связи. Именно в тот самый момент, когда ты убедился наконец-то, что на всем белом свете нет того, что сделает тебя маленькой и очень защищенной, и ты уже смирился за 36 лет жизни с этим… Появляется свет, не в конце туннеля. А внутри, он светит прямо в сердце. И это ни на что не похоже», – призналась Долматова.

«Быть уверенной, но перестать быть такой самостоятельной и независимой. Это тоже было иллюзией. Я просто раньше доверяла и не доверяла одновременно всем… А сейчас доверяю себе и пару избранным», – резюмировала Айза.

К слову, недавно второго мужа Долматовой выпустили на волю. Знаменитость порадовалась за Дмитрия Анохина.

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