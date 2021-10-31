«Будто меня выпустили из психушки»: Айза Долматова перестала ретушировать лицо и полюбила себя

Экс-избранница рэпера Гуфа – Айза Долматова – заявила в личном микроблоге, что наконец почувствовала себя счастливее. Знаменитость больше не страдает из-за неразделенной любви.

Айза после расставания со славой КПСС и Олегом Майами долго не могла прийти в себя. Долматовой даже показалось, что первый муж хочет вернуться к ней. Но и тут телеведущая ошиблась и еще больше ушла в себя.

Однако недавно Айза заявила, что больше не хочет корректировать свои фото. Она стала себе по-настоящему нравиться.

«Я на таком подъеме! Кажется, что смогу заставить планету вертеться в другую сторону! Будто меня выпустили из психушки, в которой я провела долгое время со связанными руками! И, конечно же, я сама себя туда упрятала! Я такая дура! Врежу себе! Ошибаюсь постоянно!», – призналась Айза.

«Хочу меньше заморачиваться на идеальном контенте! Я и так идеальна, особенно после трех коротких тренировок, от которых пресс болит при любых движениях, а ноги обрели мышечные изгибы. Мышцы быстро в форму приходят, как и мой мозг, и даже сердце, и даже разбитое сердце…», – похвасталась Долматова.

Напомним, ранее Айза Долматова получила искреннее признание от рэпера Птахи. Исполнитель признался в своих чувствах телеведущей.

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