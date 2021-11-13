Утонченность и грация: Ольга Орлова в черном платье в горох и лодочках отпраздновала 44-летие

Ольга Орлова долгое время была солисткой группы «Блестящие». Она стала популярной певицей. Потом артистка стала ведущей «Дома-2». Ее популярность стала еще больше. Обычно она редко появляется на светских мероприятиях, но порой ходит в театры и рестораны с Ксенией Бородиной. 13 ноября Ольга отпраздновала свой день рождения. Она призналась, что не очень любит этот день.

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Но артистка собрала друзей, чтобы отметить знаменательное событие. Она нарядилась по такому случаю. Орлова предстала в черном платье миди в горох с поясом. Наряд подчеркнул ее талию и тонкие щиколотки. Образ она дополнила свой лук лодочками на каблуке. Ольга сделала лаконичную укладку и яркий макияж с акцентом на глаза.

«Я с возрастом перестала любить свой день рождения. Наверное, потому ,что очень хочется остановить время и очень не хочется взрослеть. Но, когда я слышу столько теплых слов в свой адрес, когда я читаю все ваши поздравления, я понимаю, что праздники в жизни очень важны, причем, самые разные праздники. И я очень хочу поблагодарить вас всех за внимание, и от всей души пожелать всем здоровья, особенно в это непростое время. Пусть сегодня сбудутся все ваши желания», — высказалась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие адресовали ей комплименты. «В каждом возрасте есть своя прелесть», «Как вам идут такие наряды», «Олечка, какие необыкновенные горошки! Очень красиво, стильно, элегантно!», «Вы очень хорошо выглядите, так что годы не помеха вам, платье», «Вам словно 20 лет», «Вы очень красивая и молодая», — прокомментировали пост подписчики.

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