Хотел как лучше: принц Уильям просил у королевы другой титул для жены

Кейт Миддлтон и принц Уильям связали себя узами брака в 2011-м году. В день свадьбы Елизавета II даровала им королевский титул – герцоги Кембриджские. Однако, как выяснилось, Уильям просил бабушку о другом титуле для будущей жены.

«Он хотел, чтобы Кейт стала принцессой Кэтрин. Однако, Кейт — простолюдинка, поэтому ее нельзя было называть принцессой. Но тем не менее, все зависело от решения королевы», — сказал Telegraph королевский историк Кеннет Роуз.

Эксперт считает, что в случае, если бы Ее Величество согласилась выполнить просьбу внука, то тем самым она бы вызвала самые разные волнения в королевской семье.

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Добавим, когда принц Уильям станет королем, Кейт получит титул королевы-консорта. А в тот день, когда на престол взойдет принц Чарльз, Уильям и Кейт получал титулы принца и принцессы Уэльских.

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