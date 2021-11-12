Рождественские традиции: Елизавета II лично узнает вес Кейт Миддлтон

Елизавета II лично узнает вес Кейт Миддлтон. В канун Рождества герцогиня Кембриджская встанет на старинные весы в Букингемском дворце. Об этом рассказал королевский эксперт Ингрид Сьюард.

Рождественские праздники в королевской семье – это целый ряд традиций. Взвешивание на старинных весах – как раз одна из них. Все началось еще в 1900-х годах во время правления короля Эдуарда VII. Он ввел это правило, так как хотел, чтобы его гости во время праздников ели сколько душе угодно. Церемония начнется после вручения подарков и завершится после ужина. Об этом пишет Geo.tv.

Напомним, что Рождество Ее Величество и вся королевская семья отмечают в Сандрингеме, что в 160 км от Лондона.

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