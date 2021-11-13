Развлечение в ванной: Валя Карнавал в тесном мини-топе не смогла скрыть выдающиеся полушария

Бывшая пассия Егора Крида, тикток-блогер Валя Карнавал ежедневно радует многомиллионную армию фолловеров в Сети новыми роликами. Сюжет, как правило, в них простой – это стандартный липсинг, то есть исполнение под фонограмму, песен или чьих-то забавных «крылатых» фраз.

новости goo

На этот раз красотка ограничилась позированием под песню в ванной. Звезда Интернета сообщила, что она обычно делает перед тем, как пойти мыться.

Карнавал в тесном мини-топе, не скрывающем пышного бюста красотки, и безразмерных штанах с двойной талией позировала, играя с волосами, поглаживая себя по груди и талии. Глядя в зеркало, она откровенно залюбовалась своим отражением и осталась, судя по всему, удовлетворена личной актерской игрой

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!