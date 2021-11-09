Когда груди больше головы: Валя Карнавал в корсете с принтом тай-дай предъявила выдающиеся формы

Девятнадцатилетняя Валя, как представилась красотка Валя Карнавал у себя в Instagram, минувшей осенью призналась, что похудела на 10 килограммов. Звезда TikTok заметно постройнела, хотя бюста потерял лишних объемов миновала.

Радуясь такому счастью, красотка Карнавал регулярно демонстрирует свои пышные округлости инстамиру. На сей раз поп-дива принимала участие в фотосессии, во время которой сменила несколько образов, и один из них показала в микроблоге.

Для придания еще большей пышности бюсту Валя Карнавал утянулась в топ-корсет модного принта тай-дай, отчего формы стали явно больше головы. Девушка, похоже, этого и добивалась, ведь чем сочные формы не повод для гордости?

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