«Бабочки придавливаются камнем реальности»: Валя Карнавал поделилась опытом отношений

В новом интервью популярный тиктокер Валя Карнавал заявила, что ее дела идут просто супер. У 19-летней девушки есть только одна проблема, с которой она разбирается. И эта проблема кроется в сфере отношений с молодыми людьми.

«Когда ты находишься в отношениях, порой приходится жертвовать своими принципами ради другого человека, и это нормально. Но когда ты начинаешь терять себя, это не приводит ни к чему хорошему, — поделилась Валя своими тревогами. — Порой люди воспринимают это как слабость, как должное».

В свои неполные 20 девушка уже знает, что причина токсичных отношений кроется в том, какие установки заложила в человека его семья, когда он был ребенком.

«Мама не объясняла после ссор с отцом, что у меня так быть не должно. У меня в голове было: «Ну, так у всех, так должно быть, ты должна терпеть», — вспоминает Карнавал.

Она рассказала, что для нее настоящий мужчина — это защитник, с которым она сможет чувствовать себя абсолютно спокойно, не боясь, что ей причинят боль. Однако Валя уже понимает, что не все парни, говорящие красивые слова, способны на мужские поступки.

«Обещают, потому что чувствуют эйфорию, влюбленность. На начальном этапе важно заполучить желаемое, а на войне все средства хороши. А потом искра пропадает. Отношения — сложна тема и большая работа двух человек. Изначально кажется все просто, а потом ты начинаешь все больше узнавать его, и порхающие бабочки придавливаются камнем реальности. А в мечтах у вас крепкая семья, в которой растут прекрасные дети», — цитирует рассуждения блогера журнал Hello!.

В том же интервью Валя призналась, что для нее самое важное — это семья. Она очень привязана к матери и сама хотела бы иметь много детей, и не только родных.

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