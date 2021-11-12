Уже не дурной тон, а супермодно: Рогов показал, как теперь носят куртки с деловыми костюмами

Пару лет назад трудно было представить, что сочетание делового костюма и куртки будет не только не порицаться стилистами, но и приветствоваться.
Теперь жакеты и пиджаки носят не только с пальто, плащами и шубами, но и с косухами, бомберами и пуховиками. И такие аутфиты — последний писк сезона.
Эвелина Хромченко рекомендовала носить жакеты ниже линии куртки, особенно выделяя косуху.
А стилист Александр Рогов составил в эфире авторского YouTube-шоу Rogov live аутфит с бомбером и костюмом с юбкой. Также он советовал с курткой будто с мужского плеча и юбкой носить остроносые эластичные сапоги на шпильке.
«Бомбер сейчас можно и нужно носить поверх классического жакета! Образ — просто топчик!» — заявил Рогов.
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