Уже не дурной тон, а супермодно: Рогов показал, как теперь носят куртки с деловыми костюмами

Совсем недавно жакеты или пиджаки считались несочетаемыми с бомберами, косухами и пуховиками.

Пару лет назад трудно было представить, что сочетание делового костюма и куртки будет не только не порицаться стилистами, но и приветствоваться.

Теперь жакеты и пиджаки носят не только с пальто, плащами и шубами, но и с косухами, бомберами и пуховиками. И такие аутфиты — последний писк сезона.

Эвелина Хромченко рекомендовала носить жакеты ниже линии куртки, особенно выделяя косуху.

А стилист Александр Рогов составил в эфире авторского YouTube-шоу Rogov live аутфит с бомбером и костюмом с юбкой. Также он советовал с курткой будто с мужского плеча и юбкой носить остроносые эластичные сапоги на шпильке.

«Бомбер сейчас можно и нужно носить поверх классического жакета! Образ — просто топчик!» — заявил Рогов.

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