«Раньше считался моветоном»: Хромченко назвала модный стилистический прием с жакетом и курткой

На «Модном приговоре» представили актуальный многослойный комплект, который привел в восторг практически всех присутствующих в студии, включая ведущих проекта. Эвелина Хромченко обратила внимание на его составляющие.
Сейчас, по словам стилиста, это ультрамодно. Кроме того, такие наряды не могут не привлечь внимание окружающих, поскольку их наполнение людям хочется рассматривать, «распаковывать». Обратила эксперт внимание и на выглядывающий подол жакета из-под куртки, что некогда не позволяли себе модницы. Сейчас же это – тренд.
«В 90-е и 2000-е жакет, который виден из-под куртки, считался моветоном. Сегодня это считается одним из активных стилистических приемов. И широкая косуха, надетая поверх жакета, вам это доказывает. Хочется «распаривать» этот костюм (это слово не раз звучало в этой студии), потому что здесь есть четыре варианта верха, каждый из которых можно носить по отдельности. Даже эту маленькую жилетку, которая на самом деле является кроп-топом», — прокомментировала Хромченко.