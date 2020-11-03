«Раньше считался моветоном»: Хромченко назвала модный стилистический прием с жакетом и курткой

На «Модном приговоре» представили актуальный многослойный комплект, который привел в восторг практически всех присутствующих в студии, включая ведущих проекта. Эвелина Хромченко обратила внимание на его составляющие.

Сейчас, по словам стилиста, это ультрамодно. Кроме того, такие наряды не могут не привлечь внимание окружающих, поскольку их наполнение людям хочется рассматривать, «распаковывать». Обратила эксперт внимание и на выглядывающий подол жакета из-под куртки, что некогда не позволяли себе модницы. Сейчас же это – тренд.