«Кипит закулисная работа»: Лиза Арзамасова в модном пуховике после театра заглянула к мужу на «Ледниковый период»

Среди последних Stories личного микроблога артистки Лизы Арзамасовой появилась запись, в которой знаменитость поделилась эмоциями после спектакля на сцене Театра наций.

Лиза поблагодарила зрителей за поддержку, а потом поспешила на работу к мужу.

«Я, как всегда, выражаю глубочайшую благодарность нашим зрителям. Так нас сегодня поддерживали. Ваши аплодисменты нам дарят силы. Завтра в то же время, в том же месте. И, Петр Михайлович, с днем рождения, спасибо Вам за все», — заявила Арзамасова.

Избранник актрисы — фигурист и тренер Илья Авербух — уже не первый год вкладывает все силы в свой проект «Ледниковый период» на Первом канале. Раньше жена Авербуха сама принимала участие в танцах на льду, а теперь поддерживает команду возлюбленного.

Несмотря на усталось, Арзамасова в трендовом дутом пуховике с яркой сумочкой поспешила на тренировку к мужу.

«А на «Ледниковом» круглосуточно кипит закулисная работа!» — отметила актриса.

Напомним, ранее Лиза Арзамасова оставила трехмесячного сына ради работы. Знаменитость решила выйти на сцену Театра наций.

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