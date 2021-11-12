«Загугли звезду»: Родион Газманов – о знаменитом отце, раке, попе Бузовой, отношениях с Арзамасовой и медали за поездку в Сирию

Широкая аудитория знает Родиона Газманова как сына певца Олега Газманова. Однако сам Родион шутит, что стал популярным гораздо раньше отца. На самом деле Родион Газманов уже давно заявил о себе как самостоятельный артист с интересным репертуаром и оригинальным взглядом на жизнь, который найдет повод для вдохновения даже в ягодицах Ольги Бузовой.

Что на самом деле связывает Родиона с поющей телеведущей? А как он относится к слухам о романтической связи с Лизой Арзамасовой? И зачем талантливый музыкант работал обычным барменом?

На эти и другие вопросы Родион Газманов ответил в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду»

«Родился я в городе Калининграде, Калининградской области. Это самая западная точка России. Я помню, что в детстве впервые вышел на сцену. Мне вообще повезло с детством, родителями и окружением», — признается Родион Газманов.

— А где вы учились?

— В разных школах, потому что мы часто переезжали. Что же касается высшего образования, то я получил его в Национальной финансовой академии РФ. И кстати, окончил ее с красным дипломом. Зато сейчас я занимаюсь тем, что не касается финансов, — музыкой и ведением мероприятий. Приобретенные знания помогают считать деньги. И хотя бы ради этого стоило учиться в финансовой академии.

— Финансовое образование помогло избежать издержек в пандемию?

— Я бы не сказал, что финансовые знания помогли… Но мы с ребятами учредили свой сервис поздравлений с помощью Интернета. Точнее, мы первые начали снимать эти штуки. И это позволяло моим музыкантам уезжать на репетиции с концертным гонораром, что я считаю своей личной победой. С тех пор эта тема пользуется большим спросом.

— Также пользователи спрашивают у Гугла, где вы служили…

— Я не служил в армии, а окончил военную кафедру при финансовой академии. И меня могли призвать в качестве лейтенанта финансовой службы. А так как в финансовой службе есть свои контрактники, то меня призывать не стали.

— …и где построили дом…

— Это все-таки частная жизнь и частная территория. Поэтому думаю, что наши зрители и читатели обойдутся и без этой информации. Скажу только, что в этом доме я смог воплотить все то, что хотел получить от загородного дома: камин, гриль и наличие кота. Последний — периодически уходящий, потому что, как любой нормальный кот, он гуляет сам по себе.

— Расскажите, пожалуйста, о своих родителях. Вашего папу знают практически все, а вот о маме известно не так много…

— Маму мою зовут Ирина Павловна. По образованию она химик. В свое время разрабатывала топливо для системы коррекции наших спутников. Но это было довольно давно. А потом мама посвятила жизнь моему воспитанию и в принципе до сих пор пытается делать из меня человека. Но я говорю: «Мама, аборт делать уже поздно, поэтому давайте без этого».

Отец мой — Олег Газманов, народный артист Российской Федерации. Поэт, композитор, продюсер. Я думаю, что можно спросить у десяти человек, кто такой Олег Газманов, и девять с половиной из них вам все скажут.

— Тяжело выйти из тени своих родителей?

— Бытует мнение, что ребенку известных родителей живется намного легче. Но я вам скажу, что им приходится пахать в три раза больше, чтобы выйти из их тени.

— Недавно в интервью нашему изданию Олег Газманов сказал, что первую славу принесли ему именно вы…

— Я прекрасно помню это событие. У отца тогда потерялся голос, он не мог петь, и песню «Люси» переделали под меня. Я был первым представителем семьи Газмановых, которого начала раскручивать. Таким образом можно действительно сказать, что я стал популярным раньше отца.

— В Интернете интересуются, какой у вас рост и вес…

— Рост – 170 сантиметров. Вес — 69 или 70 килограммов. За последний год я потерял около шести килограммов. И они были совсем лишними. Я начал бегать, бегаю уже достаточно давно, стал серьезно заниматься зарядкой. Более того, я рассказываю, как ее правильно делать у себя в соцсетях, как можно прокачать и зарядить весь организм всего за шесть минут.

Это очень крутая методика. И я очень горжусь, что всерьез занимаюсь ею и не пропустил ни одного дня, независимо от того, какая погода на улице, какое у меня состояние, настроение. Это у нас переходит на генетическом уровне, хотя свою спортивную задачу я осознал только недавно. Но за это время я успел совершить очень большой прогресс.

— Что вы можете сказать о своих песнях?

— Песни пишу я сам и периодически мы их аранжируем нашим коллективом. Но, как правило, продюсерские решения принимаются мною.

— А есть купленные произведения?

— Какое-то время назад я записал песню с Марком Юсимом, которое называется «Родное сердце». И она мне настолько понравилась, что я выпросил ее в репертуар. Кстати, та же история случилась с песней «Лето в нирване». Это дуэт с группой «Братья Гримм» и когда мы ее записали, я также попросил, чтобы мне доверили ее исполнять. Возражений не было.

Наверное, это те две песни, которые написал не я. Все остальное — мое. Хотя песню «Люси» написал отец, ее я тоже исполняю. Но это то, что я несу с собой из детства. Поэтому можно сказать, что и эти песни мои.

— Отец критикует ваши работы?

— Безусловно. Отец корректирует музыку и стихи, а мама отвечает за орфографию и грамматику. Причем в принципе у меня врожденная грамотность. Я очень правильно все пишу, и, как правило, и грамотно выражаюсь. Но у мамы в этом плане еще большая чуйка. Поэтому мама периодически устраивает мне небольшие экскурсы в русский язык.

— Какие свои песни вы считаете самыми популярными?

— Три моих самых популярных песни – это «Гравитация», «Парами» и композиция «Маяк». Сейчас к выходу готовится новый трек под названием «Отпусти», который можно назвать очень современным в плане бит и настроения. И эта песня очень близка мне и связана с нынешним периодом жизни.

— Откуда взялся запрос «Родион Газманов. Рак»?

— Это может относиться к моему знаку зодиаку или же к некоторым недожурналистам, которые упоминают мое участие в шоу «Фактор страха». На проекте я переносил во рту разных насекомых, разных тварей, в числе которых был и рак. И они почему-то решили, что я поцарапал об панцирь рот и при каждом удобном случае они цитируют это как: «Пострадавший от рака Родион Газманов».

Слава Богу, никаких онкологий у меня не выявлено, я регулярно проверяюсь. Просто это люди не очень добросовестные и чистоплотные в плане морали. Они пытаются создать кликабельный заголовок, чтобы людям было интересно это читать.

-Как решились принять участие в «Факторе страха»?

— Меня пригласили. Я подумал, почему бы и нет, и пошел. Правда, однажды я сказал: «Да, я могу» и забыл об этом. А потом начал смотреть другие выпуски программы и слегка ужаснулся, потому что увидел некоторые вещи, которые бы не стал делать никогда в жизни. Я так думал… Но тем не менее, я пришел в проект и пришлось…

Я никогда не думал, что возьму в рот какое-то насекомое. Но мне повезло, потому что по жребию мне выпали все насекомые, кроме жабы и таракана. Это те два существа, которых я не смог бы взять в рот никак. Остальные – змея, палочник, рак и личинка – вели себя смирно, спокойно. Только змея удивленно на меня посмотрела, когда я начал ее переносить.

Также запомнился этап с погружением в воду. Нас подвешивали над аквариумом вниз головой, и мы проходили испытание, кто дольше провисит. В итоге в этом задании я занял второе место. И честно говоря, я не ожидал этого от себя. А тот момент, когда тебя опускают в аквариум, и начинает прибывать вода, — очень стремный, страшный. Мне было невероятно некомфортно, возникало ощущение клаустрофобии. Когда помещение медленно затапливается, это вызывает чувство паники.

В конце был поход по стреле крана, нависшим над песчаным карьером. Пропасть внизу — метров сорок. И тоже было не очень комфортно.

— Какие эмоции испытали после этого?

— Усталость, потому что я дико вымотался на этом проекте – и эмоционально, и физически. Но все получилось очень красиво. Там красивые съемки, потрясающая команда. Поэтому мне очень понравилось участвовать в этом проекте. И если бы меня позвали снова, то я бы обязательно принял участие.

— Еще один запрос в нашем проекте – «Родион Газманов. Где работал»

— В ночном клубе барменом, в «Детском мире», в нескольких компаниях, которые занимаются недвижимостью, строительством, я работал в сельскохозяйственной сфере. А теперь – только музыкантом и ведущим.

— Зачем вам это было нужно?

— Я думаю, что каждый человек, который находится в определенном моменте, возрасте, положении, прошел определенный путь, чтобы сюда попасть. И я в принципе горжусь и дорожу своим путем. И, наверное, ничего не стал бы менять.

— Человек, зайдя в бар, мог понять, кто перед ним?

— Безусловно, хотя тогда я не мог сказать, что слишком часто появлялся в телевизоре. Тем не менее, иногда люди подходили и говорили: «Ты же Родион Газманов, а работаешь барменом. А тебе не стыдно?» Я говорил, что нет, потому что клиенты, приходящие в бар, — это мои гости. И я к ним отношусь соответственно. К тому же эта работа позволяла мне не обращаться к родителям за карманными деньгами, а для меня это был очень важный момент.

— А чаевые оставляли?

— Да, конечно. Более того, для бармена – это основной доход.

— А помните самые большие чаевые?

— По-моему, долларов двести. Там была компания, которая тусила всю ночь, и я им делал коктейли. Мы очень много общались. И, по-моему, я даже пару раз выпил с ними. А под конец они мне вручили деньги. Я очень гордился заработком, потому что для бармена – это очень хороший «чай» от одного гостя.

— А что было в сельскохозяйственном бизнесе?

— Мы продавали агрохимию: всякие регуляторы роста, разные инновационные штуки. Затем мне это стало неинтересно, и я решил уйти. А потом я понял, что дальше хочу заниматься музыкой.

— Пользователи Сети интересуются, что же вас связывает с Ольгой Бузовой?

— У нас с Ольгой было несколько соприкосновений. Одно из них – это когда я написал стихотворение про ее пятую точку.

— Зачем?

— Как вам сказать…Я был на премии Ru TV, сделал селфи, и в кадр попала попа Ольги Бузовой. Большинство комментариев под этой фотографией оставляли не про меня, а писали: «Еще артист называется, а сам пиарится благодаря пятой точке». Но извините, тогда я даже не знал, чья это задница. Просто мне об этом рассказали комментаторы, которые, видимо, хорошо знают эти очертания. И после этого шквала комментариев у меня родились стихи. Они и про пятую точку Ольги Бузовой, и про то, что очень странно то, что в наше время первым привлекает внимание. Я могу даже зачитать, если хотите (читает).

— А потом высказались об ее игре в театре…

— Да, я это прокомментировал. Я никогда не троллил Ольгу, просто считаю возможным высказываться в своем Инстаграме о каких-то происходящих событиях, которые привлекают человеческое внимание, и мое в том числе. Например, о ее расставании с Давой. Особенно меня поразили комментарии типа: «Если он ее бил, значит, она того заслуживала». На самом деле это дикое днище. И мне было очень неприятно это читать. Но тем не менее, люди высказывались подобным образом, поэтому я не мог остаться в стороне.

То есть, я написал пост о том, что женщин нельзя бить. И мужчина, поднявший на женщину руку, не мужчина.

Этот текст взяли на цитаты. И он очень хорошо прошел в Интернете. На меня подписалось сразу много народа – около 40 000 человек, что шокировало меня еще больше. Я подумал, что неужели сейчас героем дня может стать человек, написавший, что женщин бить нельзя. Куда катится общество?

— Многие троллят Бузову, чтобы о них писали…

— На самом деле я не преследую такой цели. И, например, поведение Дмитрия Губерниева в эфире Матч ТВ по отношению к Ольге я считаю недостойным журналиста, потому что когда вы зовете человека поддержать сборную, которую разрывают в пух и в прах, а потом специально расспрашиваете на театрально-футбольные темы, то это не очень гостеприимно и дает сигнал другим артистам. Потому что когда ты находишься на своей территории и готовишь вопросы, ты знаешь, какая будет реакция собеседника в эту или иную сторону и сознательно провоцируешь ее.

— После съемок клипа «Удаленка» вам приписывали роман с Лизой Арзамасовой…

— На самом деле гораздо раньше. «Удаленка» — это не первый мой клип, в котором снялась Лиза Арзамасова. До этого еще выходило видео на песню «Полюса», и оно, если честно, еще более романтичное.

Во-вторых, с Лизой Арзамасовой мы дружим очень давно, еще с момента, когда ей было 14 или 15 лет. Тогда мы с ней впервые вели кинофестиваль «Будем жить», к тому же мы оба являемся попечителями фонда «Старость в радость».

Поэтому мы с Лизой знакомы уже десять лет, мы поддерживаем друг друга. С Лизой Арзамасовой у меня связано очень много воспоминаний. И это очень ценный и дорогой для меня человек. Но мы никогда не встречались, и никаких романтических историй нас не связывает.

— А как вы тогда прокомментируете запрос: «Уведу Лизу от Авербуха?»

— Это дичайший идиотизм. Понимаете, современная журналистика заточена на генерацию таких заголовков, которые обязательно будут читать. Это очень неприятно, печально, но таковы грустные реалии современного мира. На самом деле эту фразу выдернули из контекста.

Когда Лиза уже родила, в одном из своих интервью я сказал: «Приходи в норму быстрее. Обязательно нужно куда-то съездить», но это был комментарий к посту о фонде «Старость в радость». Как я уже говорил, мы попечители фонда и организовывали поездки в дома престарелых. И в интервью я упоминал, что сейчас мы туда не ездим из-за ковидных ограничений и из-за того, что в то время Лиза находилась в положении. И вот я сказал про поездки, а так называемые журналисты от сохи привязались к этой фразе, чтобы сгенерить заголовок.

— Какие отношения у вас с Ильей Авербухом?

— Мы знакомы. Периодически встречаемся на разных мероприятиях и проектах. И у нас довольно теплое отношение друг к другу. Естественно, когда Лиза вышла замуж, случился дикий ажиотаж. И в свое время я выложил совместную фотографию с Ильей и подписал ее так: «Единственный человек в стране, который не спросил, почему я не женился на Лизе Арзамасовой».

Илья увидел и посмеялся над этим снимком, на что я втайне надеялся. Потому что все-таки у нас не такие близкие отношения, чтобы позволить себе так шутить. Но в тот момент мне хотелось написать именно так. Я все же был убежден, что Илья – человек с большой самоиронией. И так в принципе и оказалось.

— А как складывается ваша личная жизнь?

— Понимаете, личная жизнь на то и личная, что о ней не рассказывают. Но я скажу так. Песни, которые я выпускаю, отражают мое внутренне состояние. Это автобиографические композиции, которые как раз пишутся в том самом состоянии. И послушав их, можно понять, что со мной происходит.

— Что нам послушать, дабы понять происходящее в вашей личной жизни?

— Не так давно вышла песня «Маяк», какое-то время спустя – композиция «Что такое любовь». Это очень позитивные, заводные и жизнерадостные произведения. Потом вышла песня «Скажи» про утраченную любовь и сейчас выходит композиция «Отпусти». Большего я вам не скажу, надо слушать песни.

— У вас ведь нет детей?

— Насколько мне известно, что нет.

— Тогда почему в Интернете существует такой запрос?

— Потому что мне уже 40 лет… Кроме того, в свое время мне приписывали ребенка моей бэк-вокалистки. Видимо, людям очень хотелось, чтобы у меня были дети. Но пока нет.

— Как вы на это реагировали?

— Знаете, я стараюсь реагировать на это со спокойно-грустной снисходительностью, потому что я в принципе никогда не понимал людей, которым важно узнать, что кто-то поженился, у кого-то появились дети. У вас есть своя жизнь, живите ей. Я же живу, чтобы писать песни, выступать на сцене. И это то, что я выношу на всеобщее обозрение. А то, с кем встречаюсь, какие у нас отношения, как устроен быт, и в какой позе мы спим – давайте оставим это для людей, вовлеченных в процесс.

— Вы мечтаете о детях?

— Вы знаете, я, скорее, мечтаю о человеке, с которым можно их завести.

— А каким он должен быть?

— Я в свое время сказал, что с женщиной моей мечты можно играть в интеллектуальные игры на раздевание. А если уточнить, то красивой и умной.

— Вернемся к творчеству. Чем вам запомнилось участие в программе «Точь — в — точь»?

— Это был проект, который сделал из меня артиста. Я пришел в это шоу в 2015 году. И примеряя на себя маски и лица, и голоса состоявшихся великих артистов, я понял, что очень многое могу на сцене. И очень многое, чему я научился на этом проекте, осталось со мной до сих пор.

Свое участие в программе я считаю счастливым стечением обстоятельств, которые позволили мне сделать большой шаг в моей артистической жизни.

— Вы ведь участвовали и в проекте «Голос»…

— Я пошел туда, набравшись наглости и смелости на шоу «Точь -в — точь», после которого мои гонорары выросли в полтора раза.

— Вот тут финансовая академия и сработала…

— Это, скорее, мое решение и решение моего директора. Понятно, что когда ты со своим голосом выходишь на сцену большого телевидения, это видят, и это накладывает определенный отпечаток.

— Телепроект может зажечь звезду или это кратковременная вспышка?

— Любое явление в шоу-бизнесе – это кратковременная вспышка. И чтобы постоянно идти по восходящей, нужно не взрываться, а гореть. И лучше бы чтобы это был перманентный взрыв. Поэтому даже те, кто вышел в финал «Голоса» или другого проекта, ничего не добьются без своих песен и плана раскрутки.

— В Сети также существует запрос «Родион Газманов. Награда в 2018 году»…

— Я думаю, что речь идет о медали за поездку в Сирию. В свое время не очень чистоплотный блогер Лена Миро сделала вброс, что я за это получил боевую награду. И мол, за нее мне полагаются офицерские, а точнее ветеранские льготы. Правда здесь только то, что я действительно выступал в Сирии. А что касается медали, то это специальный отличительный знак, который дают гражданским лицам за содействие в выполнение боевой задачи.

И те, кто приезжал в Сирию с концертами, (а это не только я, но и Денис Майданов, и отец, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Зара – в общем, огромное количество артистов) получили такой наградной знак. Он не несет в себе никаких льгот, налоговых вычетов и прочих преференций. Ничего, кроме чувства гордости за то, что ты побывал в «горячей точке». Это дорогая для меня награда, которой я очень горжусь и держу на полке. Но ни на какие мероприятие с этой наградой я не хожу, поскольку не являюсь ветераном и военнослужащим.

— Но на тот момент вы столкнулись с волной хейта?

— Мне писало огромное количество людей. Но в тот момент у меня дико выросли охваты, и Инстаграм мне выдал синюю галочку авторизации. Поэтому всем, кто мне тогда писал, я хочу сказать «спасибо» за создание моего трафика. Вы молодцы.

Сначала я расстраивался по этому поводу. Потом несколько блогеров сказали мне: «Ты чего? Пусть они пишут что угодно, посылают угрозы, они ведь таким образом работают на тебя».

— Чем Родион Газманов занимается сейчас?

— Сейчас Родион Газманов у себя на студии и готовится к концерту 13 ноября, который состоится в Москве, в клубе Magnus Lokus. Это будет сольный концерт с живым звуком. Билеты уходят, как горячие пирожки. И это очень классно и приятно. Я надеюсь, что наш концерт не отменят. С учетом ограничений сейчас для этого предпосылок нет.

Также готовится к релизу песня и клип «Отпусти». Это очень дорогая и серьезная для меня работа. И я очень хочу, чтобы месседж, заложенный в клипе, услышало и поняло большинство людей, которые смотрят нас.

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