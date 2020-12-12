«Светлая память»: Максим Галкин выразил скорбь в связи со смертью Валентина Гафта

Утро 12 декабря началось с трагической новости о смерти Валентина Гафта. Он скончался на 86-м году жизни. В 2017 году артист упал и получил травмы, поэтому вскоре перенес операцию. А спустя два года он снова попал в больницу уже с инсультом. После этого актер уже не смог полностью восстановить речь и передвигался на инвалидном кресле. Его жена Ольга Остроумова ухаживала за Гафтом. Она призналась, что именно из-за инсульта ее возлюбленного не стало.

Для поклонников и коллег великого артиста эта новость стала ударом. Одним из первых отреагировал на трагическое известие Максим Галкин. Он опубликовал фото Гафта и выразил свою скорбь.

«Ушел Гафт. Светлая память, Валентин Иосифович», — написал муж Аллы Пугачевой.

Также не сможет поверить в случившееся Татьяна Тарасова. Знаменитая тренер по фигурному катанию тоже посвятила пост в сети великому актеру.

«Друзья мои уходят… Валя, прощай», — лаконично написала она.

Переживает из-за случившегося Надежда Бабкина. 70-летняя певица решила вспомнить стихи, которые в свое время он сочинил.

«Не стало великого актера и замечательного поэта, Валентина Гафта. Много лет назад он написал пронзительные стихи на смерть режиссера-документалиста Алексея Гавриловича, которые я сегодня хочу процитировать. „Живых все меньше в телефонной книжке, звенит в ушах смертельная коса“», — так звучит ее сообщение в соцсети.

Поклонники тоже не могут поверить в случившееся. Многие выражают свои соболезнования семье Валентина Иосифовича. Напомним, что Остроумова стала его третьей женой. У него остался внебрачный сын Вадим, а также у актера была дочка Ольга от второго брака, но она умерла в 2002 году.

Уже известно, что Гафт будет похоронен 15 декабря на Троекуровском кладбище.

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