«Оставаться там, где произошел разрыв семьи, тяжело»: Муцениеце рассказала, как делила недвижимость с Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись в прошлом году. Актер ушел к Мирославе Карпович, а актриса до сих пор ищет свою новую любовь. Ранее Агата призналась, что не готова встречаться с человеком, который будет зарабатывать меньше ее. К слову, один съемочный день звезды стоит 100 тысяч рублей.

В браке, который продлился девять лет, пара успела стать собственниками недвижимости, которую после разделила без проблем. Об этом Агата рассказала в YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики».

«Да, дом оставила бывшему мужу. Он был в ипотеке. Мы переехали в квартиру в город и нам там очень нравится. Квартира моя. Мы ее купили в браке, но я ее оставила себе, а ему оставила дом. Все честно. Вот, кстати, про имущество мы вообще не ссорились, не делили. В целом, оставаться там, где произошел разрыв семьи, мне кажется, тяжело. Поэтому и он продал этот дом, я уверена», — сказала Муцениеце.

Напомним, в браке у Прилучного и Муцениеце родились двое детей – сын Тимофей и дочь Мия.

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