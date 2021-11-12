«Это очень ценный и дорогой для меня человек»: Родион Газманов рассказал о связи с Лизой Арзамасовой

40-летний артист Родион Газманов нередко отмечается в микроблоге Елизаветы Арзамасовой, ставшей в прошлом году женой Ильи Авербуха, а в этом подарившей ему сына. Звезду сразу же заподозрили в неравнодушии к «папиной дочке».

Сам Газманов не отрицает, что Арзамасова для него – важный в жизни человек. Об этом сын Олега Газманова рассказал в интервью на проекте «Загугли звезду», а также признался, что именно их связывает вместе.

Газманов и Арзамасова познакомились, когда «папиной дочке» было 14-15 лет, на сцене. они вместе вели кинофестиваль «Будем жить». Сейчас они являются попечителями фонда «Старость в радость». А недавно Лиза снялась в клипе Родиона «Удаленка», до этого – в ролике «Полюса.

«Мы с Лизой знакомы уже десять лет, мы поддерживаем друг друга. С Лизой Арзамасовой у меня связано очень много воспоминаний. И это очень ценный и дорогой для меня человек. Но мы никогда не встречались, и никаких романтических историй нас не связывает», — подчеркнул Газманов.

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