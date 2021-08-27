«Будем смотреть»: Родион Газманов отреагировал на новое фото Лизы Арзамасовой с сыном

Лиза Арзамасова, недавно ставшая мамой, решила своеобразно отметить День российского кино, который отмечается в эту пятницу, 27 августа. Актриса к большой радости своих поклонников, поделилась в микроблоге новым снимком, на котором предстала в домашней обстановке с маленьким сыном Левой.
Малыш лежал в кипенно-белой люльке, и его присутствие узнавалось по розовой пяточке, которая выглядывала из кроватки-коляски.
«Сегодня День российского кино. А у меня свое «кино» — самое увлекательное. Первая серия», — написала под фото Лиза Арзамасова.
Поклонники молодой мамы тут же принялись восхищаться новым снимком Лизы. Их невероятно умилил нежный кадр.
Не оставил публикацию Лизы Арзамасовой и ее приятель, музыкант Родион Газманов.
«Будем смотреть все сезоны», — пообещал он.
Напомним, пару дней назад Родион Газманов спровоцировал волну критики в свой адрес, оставив комментарий под постом Лизы Арзамасовой, в котором она сообщила, что назвала сына Левой.
Музыкант заметил, что для него главное, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух не назвали сына Володей или Леонидом, намекая на известных персонажей, носивших отчество Ильич.