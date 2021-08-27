«Будем смотреть»: Родион Газманов отреагировал на новое фото Лизы Арзамасовой с сыном

Музыкант не оставляет без внимания ни одну публикацию молодой мамы Лизы Арзамасовой.

Лиза Арзамасова, недавно ставшая мамой, решила своеобразно отметить День российского кино, который отмечается в эту пятницу, 27 августа. Актриса к большой радости своих поклонников, поделилась в микроблоге новым снимком, на котором предстала в домашней обстановке с маленьким сыном Левой.

больше по теме Видно розовую пяточку: Лиза Арзамасова запечатлелась с белоснежной коляской с сыном Левой Недавно родившая актриса Лиза Арзамасова поделилась милым домашним снимком.

Малыш лежал в кипенно-белой люльке, и его присутствие узнавалось по розовой пяточке, которая выглядывала из кроватки-коляски.

«Сегодня День российского кино. А у меня свое «кино» — самое увлекательное. Первая серия», — написала под фото Лиза Арзамасова.

Поклонники молодой мамы тут же принялись восхищаться новым снимком Лизы. Их невероятно умилил нежный кадр.

Не оставил публикацию Лизы Арзамасовой и ее приятель, музыкант Родион Газманов.

«Будем смотреть все сезоны», — пообещал он.

Напомним, пару дней назад Родион Газманов спровоцировал волну критики в свой адрес, оставив комментарий под постом Лизы Арзамасовой, в котором она сообщила, что назвала сына Левой.

Музыкант заметил, что для него главное, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух не назвали сына Володей или Леонидом, намекая на известных персонажей, носивших отчество Ильич.

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