«Я стал популярным раньше отца»: Родион Газманов – о первых шагах на эстраде

На портале Teleprogramma.pro появился новый выпуск проекта «Загугли звезду». На этот раз о себе рассказал старший сын Олега Газманова Родион. Первенец артиста сейчас развивается как музыкант, хотя после вуза занимался предпринимательством, не связанным с шоу-бизнесом, и не вспоминал о сцене.

В интервью Газманов-младший вспомнил, как начиналась его музыкальная карьера. 40-летний артист подчеркнул, что прославился раньше своего папы.

«У отца тогда потерялся голос, он не мог петь, и песню «Люси» переделали под меня. Я был первым представителем семьи Газмановых, которого начали раскручивать. Таким образом можно действительно сказать, что я стал популярным раньше отца», — подчеркнул Родион.

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