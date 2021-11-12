Минус десять за месяц: экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа показала фигуру в бикини после родов

В конце сентября экс-звезда «Дома-2» и его бывшая ведущая Катя Жужа родила третьего ребенка. Девушка замужем за гонщиком Артемом Маркеловым, и это уже второй общий сын пары.

Во время беременности Жужа набрала 16 килограммов. И сейчас активно стремится вернуть свой прежний вес. Она делает массажи, обертывания, занимается спортом.

«Буквально 2 недели назад мой вес стал падать. Сейчас он опять стоит на 56-57 кг. Моя идеальная форма это 50 кг . По сути, во мне сейчас лишние 6-7 кг. Идем дальше», — резюмировала звезда.

Красотка показала, как сейчас выглядит ее фигура, на фото справа. Она снова надела красное бикини, чтобы сравнить свои пропорции с тем, что было сразу после родов.

На прямой укор от подписчиц в том, что обещала легко скинуть 16 кг за месяц, девушка парировала: «Я за месяц скинула 10 кг. Тоже нормик».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!