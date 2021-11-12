«Ходит туда-сюда, смотрю, что-то знакомое!»: муж Ирины Пинчук из «Дома-2» показал, что она носит его трусы

Экс-звезда «Дома-2» Ирина Пинчук с мужем Араем Чобаняном и крошкой-сыном улетели в Дубай пожить несколько месяцев. Там они сняли квартиру и обживаются на новом месте.

За бытовыми хлопотами и рассказами о жизни в городе-курорте пара не забывает демонстрировать чувства, а также делиться семейными казусами. Арай Чобанян на днях выяснил, что его жена носит многое из его нижнего белья – он заснял жену в собственных трусах.

«Я все понимаю – носишь мои футболки. Но трусы мои зачем одела? Трусы мои! Ходит туда-сюда, смотрю, что-то знакомое! Мои трусы! Зачем ты одела мои трусы?», — эмоционирует Арай Чобанян.

Зачем Пинчук надела трусы мужа, она так и не объяснила. Кстати, другой звездный супруг, футболист Дмитрий Тарасов, тоже поведал о причудах своей жены на днях. Он показал, что Анастасия Костенко питается из собачьей миски.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!