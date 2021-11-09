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Леди в черном: Марина Кравец в сарафане сверкнула точеными формами на пляже Дубая

Актриса и телеведущая загорела и вызвала шквал восторгов у друзей и поклонников.

Леди в черном: Марина Кравец в сарафане сверкнула точеными формами на пляже Дубая
Марина Кравец. Фото: Global Look Press

Многие знаменитости в эти дни находятся в Дубае. Кто-то прилетел отдыхать, а кто-то работать – там проходит выставка EXPO-2020, перенесенная с прошлого года на нынешнее время.

Среди знакомых лиц, появившихся на пляже курорта, оказалась звезда шоу Comedy Club Марина Кравец. Красавица позировала у логотипа любимой работы в черном сарафане с короткой юбкой.

Марина Кравец. Фото: instagram.com/marinakravets/

Подобно настоящей модели, длинноногая звезда позировала так, чтобы выгодно подать в кадр точеные формы постройневшей фигуры. Подписчики не смогли промолчать.

«Какая восхитительная!», «Фигура какая шикарная!», «Какая вы красивая и счастливая на этой фото», «Красотка Марина», «Марин, нереальная», «Как всегда красивая и обаятельная», — откликнулись в комментариях друзья и поклонники.

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