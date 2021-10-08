На грани с моветоном: Карпович грузно утеплилась сверху, но оголила щиколотки

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович регулярно делится с подписчиками идеями своих модных образов. На сей раз красотка нарядилась в осенний лук, состоящий из водолазки, тренча и брюк-слоучей, который подвернула повыше, обнажив голые щиколотки.

Стилист Никита Карстен оценил модный образ Мирославы Карпович, назвав его загадочным, но не составленным не без ошибок.

«Мне очень нравится Мирослава в плане стиля, особенно ее прическа. Она ей очень идет и добавляет ей ту харизму, которая необходима. Актриса выбрала актуальный фасон тренча, под ним, скорее всего, скрывается водолазка с опущенными оверсайз плечами. Идеально подобрана палитра — приглушенные благородные оттенки. Сочетание коричневого, бежевого и болотного цвета — одно из наиболее выигрышных, оно добавляет загадочности и благородства образу», — отметил стилист.

Единственное, к чему возникли вопросы у эксперта, это к пропорциям. У Карпович идеальная фигура, и тотал оверсайз на ней смотрится хорошо, заметил стилист. И чтобы безразмерные вещи подчеркнули эту стройность, необходимо заправить свитер и раскатать манжеты на брюках, потому что они обрезают ногу.

«Обратите внимание на обувь Мирославы, она создает так называемый эффект «куриной лапки». Я бы посоветовал с такими туфлями носить либо плотные носки, как это сейчас модно, либо классической длины брюки. Перегруженный многослойный верх и голые щиколотки —это немного моветон», — объяснил специалист.

Справка Teleprogramma.pro:

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

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