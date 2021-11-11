Нюша восхитила фигурой в атласной голубой рубашке и рассказала, почему улетела из России

Артистка вторую беременность проводит в Дубае и других теплых городах.

В последних Stories личного микроблога исполнительницы Нюши появилась запись, в которой знаменитость поделилась подробностями своей беременности.

Напомним, Нюша во время второй беременности улетела из России. Певица хвастается нарядами, подчеркивающими ее округлившийся живот, в Испании, Франции и Арабских Эмиратах.

Поклонники поинтересовались у любимой исполнительницы, не доставляют ли путешествия неудобства беременной Нюше. Жена бизнесмена Игоря Сивова призналась, что частые поездки делают ее счастливее.

К тому же, холодная погода в России буквально вынудила Нюшу покинуть Москву.

«Все связано с климатом. Холодно. А еще очень короткий день и вообще подолгу отсутствует солнышко. Это были веские причины и во время первой беременности тоже», – ответила Нюша на вопрос о своем пребывании за границей.

Пока Нюша беседовала с фолловерами, она застила преобразившуюся фигуру в шелковой рубашке ярко-голубого цвета. Артистка скомбинировала ее с мини-юбкой.

Напомним, ранее певица Нюша в прозрачном мини-платье и модных шлепках погуляла на дне рождения трехлетней дочери Симбы.

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