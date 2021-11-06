Беременная Нюша в прозрачном мини-платье и модных шлепках отметилась на празднике дочки

Певица и Игорь Сивов устроили вечеринку, на которой побывал Араш. Звезда смогла повеселиться с друзьями.

Нюша выступает на сцене с малых лет. Она выпустила множество хитов. Раньше певица все время занималась творчеством. Теперь у нее есть муж Игорь Сивов. Они вместе воспитывают дочку Симбу.

В одном из интервью артистка призналась, что когда встретила возлюбленного, он был женат. Ради нее Сивов оставил первую семью, но он поддерживает теплое общение с сыновьями.

Этой осенью Нюша отдыхает в Дубае. Она перестала скрывать, что снова беременна. Певица находится уже на восьмом месяце беременности, но это не мешает ей вести активный образ жизни. На днях к ней приехала вся семья, включая маму, свекровь и пасынков.

А 5 ноября супруги отпраздновали день рождения дочки. Они устроили вечеринку для друзей и близких, где Симба в белом платье смогла повеселиться.

В честь трехлетия наследницы пара пригласила аниматоров в костюмах принцев и принцесс. Также детей развлекали с помощью конкурсов, игры с пеной и воздушными шарами. На празднике появился Араш, который поздравил именинницу.

Нюша облачилась в прозрачное мини-платье, под которым было видно купальник. Наряд облегал ее округлившийся живот. Черные модные сланцы дополнили ее образ.

Певица общалась с гостями и даже танцевала. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили комплиментами ее и именинницу. «Какая Нюша большая», «Вот это животик», «Когда мама не стесняется фигуры», «Симба такой ангел», «Классный праздник», «Хорошо отдыхать и веселиться на курорте», «Нюша, ты очень красивая», — стали писать пользователи Сети.

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