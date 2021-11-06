Принцесса у микрофона, торт в виде замка и певец Араш: Нюша пышно отпраздновала день рождения Симбы

31-летняя звезда три года назад впервые стала мамой.

Звездное семейство певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова вторую неделю отдыхает в Дубае. Здесь же они отметили накануне третий день рождения дочери Симбы.

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Подарки имениннице мама с папой начали преподносить с раннего утра. Воздушные шарики, цветы и конфетти, а также много презентов – девочка оказалась окружена вниманием и любовью. Но самое интересное ее ждало после обеда.

В одном из местных ресторанов Нюша организовала с шиком празднование именин. Она пригласила десятки гостей, больших и маленьких, знаменитых и не очень, а аниматоры устроили для виновницы торжества целое сказочное представление.

Любимые персонажи девочки Принц и Принцесса пускали с малышкой мыльные пузыри, пели песенки, устраивали конкурсы, а в финале преподнесли роскошный розовый торт в форме замка. Вряд ли такое празднество удалось в закрытой из-за пандемии коронавируса Москве.

Среди гостей отметился даже певец Араш, известный своими мировыми хитами, а также дуэтами на российской сцене с группой «Блестящие».

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