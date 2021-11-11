«Уничтожали меня морально»: Кристина Асмус призналась, что с детства подвергалась травле

Артистка считает, надо бороться с оскорблениями в Сети.

В День борьбы с кибербуллингом экс-жена Гарика Харламова призналась, что часто подвергается унижениям в Сети. Кристина Асмус не понимает, почему люди такие жестокие.

Актриса рассказала, как еще в детстве столкнулась с буллингом.

«Меня травили с самого детства! В классе, в спортивной гимнастике, в семье, в театральном институте, и все это продолжается в Сети уже многие годы», – призналась Асмус.

Кристина вспомнила, как на нее накинулись после съемок в скандальном фильме «Текст».

«После выхода «Текста» несчастные люди, которые себе что-то придумали (или просто хотели развлечься), уничтожали меня морально, угрожали и сводили с ума изо дня в день. Потом развод», — добавила Кристина.

«Я не знаю, что в голове у людей, которые намеренно хотят сделать больно незнакомому человеку. Я не понимаю, откуда в них столько злости. Я тоже росла несчастным ребенком, которого били и не любили, но я стараюсь работать с этим», — заявила актриса.

Напомним, недавно Кристина Асмус рассказала, как бывший муж не отходил от их общей дочери в больнице. Актриса не могла уйти со спектакля, хотя наследницу Асмус госпитализировали.

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