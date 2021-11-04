«Рядом был Гарик»: пока Кристина Асмус не могла покинуть сцену, с больной дочерью сидел ее бывший муж

Актриса Кристина Асмус рассказала, с кем находилась ее наследница во время тяжелого заболевания.

Отец девочки – Гарик Харламов – сопровождал дочь, пока Кристина Асмус не могла приехать с работы.

Асмус отметила, что актер не имеет права уйти со спектакля. Кристина сильно переживала за дочь, но продолжала играть.

«В меня вдалбливали это всю учебу в театральном институте! По другой причине актер не имеет права не выйти на сцену! И я играла спектакли и на сносях, и с температурой 39, и после смерти близких, и с разрывом связок, и с сотрясением, и после трех бессонных ночей. Никого не волнует, как ты и есть ли у тебя силы… Зритель заплатил деньги и жаждет «зрелищ». Зритель не должен понять, что что-то не так», – призналась Кристина.

«Когда мне Гарик писал, что сбить жар никак не могут, я не могла взять себя в руки. Рыдала и тряслась между выходами на сцену. Какая там сверхзадача, какое там сквозное действие?! У меня ребенок в больнице! Да, дочка была в надежных врачебных руках, да, рядом был Гарик, но я ничего не могла поделать», – заявила Асмус.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.