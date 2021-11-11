«Ты разучилась здороваться?»: Павел Мамаев отчитал «невежливую» дочь Алису

Футболист не ответил вовремя наследнице, которая хотела с ним увидеться.

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева модель Алана в сторис Instagram показала переписку своей дочери Алисы с отцом. Девочка хотела увидеться с родным человеком, но он ее проигнорировал и вовремя не ответил.

«Можно встретиться как-нибудь. Только на выходных! Я скажу, когда у нас выходные. Вижу, что ты прочитал мое сообщение, но не ответил. Почему?» — спросила Алиса отца.

«Привет, Алиса. Ты разучилась здороваться? Я мог увидеться, когда был в Москве. Ты отказалась. Сейчас я улетел и бываю в Москве не только в выходные. Прилечу, напишу». Павел Мамаев

«Ребят, я даже комментировать не хочу», — заявила под постом Алана Мамаева.

Напомним, что Павел Мамаев изменял жене с испанской моделью во время сборов своей команды. Терпение Аланы Мамаевой лопнуло, и она подала на развод. Сейчас она получает от бывшего мужа 30 тысяч в месяц алиментов на общего ребенка.

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