Алана Мамаева: «Даже в новых отношениях Паша пишет любовные сообщения другим девушкам»

Алана Мамаева каждый день рассказывает в своем Инстаграме, что бывший муж Павел Мамаев и его новая девушка Надежда Санько делают все, чтобы испортить ей жизнь. Но якобы она сдаваться не собирается и намерена бороться.

Алану задевает тот факт, что новоявленная любовница Мамаева – ее бывшая подруга. Санько, по ее словам, втерлась к ней в доверие для того, чтобы отбить мужа.

«За всю долгую жизнь Нади на ней так никто и не женился. Скажу больше, и Пашка не женится! Ребят, он с ней исключительно назло мне, иначе бы не выбирал моих знакомых. Мне уже столько девочек сказали, что Паша им писал любовные сообщения, поэтому с ним все ясно…» — заявила брюнетка в личном блоге.

Алана также считает, что Мамаев не женится на Надежде, даже если та забеременеет. По ее словам, ребенка он от всех хочет, у него психологическое расстройство какое-то даже есть.

Напомним, Мамаевы развелись в апреле из-за постоянных измен футболиста. С тех пор между бывшими супругами идет настоящая война — они по очереди обвиняют друг друга во всех смертных грехах.

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