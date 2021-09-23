«Ребенок считал его папой»: Алана Мамаева рассказала, почему прощала измены бывшему мужу

Экс-избранница футболиста Павла Мамаева — Алана — призналась, почему долгое время не уходила от мужа и радовалась его судимости.

Мамаева вспомнила, как узнала о предстоящем суде экс-возлюбленного. Напомним, Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным устроили потасовку в столичном заведении, где избили чиновника и водителя Первого канала.

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Когда Алана узнала о драке, она даже позлорадствовала. Однако тогда Мамаева не предполагала, что спортсмен получит реальный срок.

«Какая я счастливая была. Но я не знала, что все будет настолько серьезно», — призналась Алана.

Очевидцы потасовки говорили о том, что футболисты отдыхали в заведении в компании девушки легкого поведения. Это больше всего разозлило Мамаеву. Алана и ее поклонники давно знали об изменах Павла. Однако экс-модель все прощала спортсмену.

«Есть определенное чувство долга перед этим человеком. Мне казалось, что я ему как будто должна за то, что он так принял Алекса. Тогда на весах стояли эго и семья. Ребенок считал его папой, это было намного важнее», — рассказала Мамаева в YouTube-шоу «Лучше — правду».

Напомним, ранее Алана Мамаева заявила об очередной измене бывшего возлюбленного. По словам знаменитости, футболист Мамаев встречался с близкой подругой семьи.

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