Со всех ракурсов: Клава Кока в бикини показала упругие прелести фигуры

Исполнительница отдыхает в Арабских Эмиратах и позирует в купальнике.

Исполнительница хитов «Покинула чат», «Краш» и «Нокаут» Клава Кока продолжает отдыхать в Дубае. Там, к слову, в ноябре настоящий звездопад из российских селебрити, да и блондинка отправилась на море в компании с Егором Кридом.

Порадовала красотка Клава фолловеров снимками в купальниках. Артистка устроила целую фотосессию ярких и солнечных кадров.

На одном из них звезда в черном бикини развернулась боком к камере, демонстрируя рельефную фигурку с упругими округлостями. Промолчать подписчики от увиденного просто были не в силах.

«Самая идеальная», «ты супер!», «Вау!», «Боже, невероятная!», «Какая красивая», «Шедевр на миллион!», «Прекрасная во всем», — пишут под фото поклонники.

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